 Watch Penn State Football head coach James Franklin's full press conference following the Michigan State game.
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{{ timeAgo('2021-11-29 05:43:36 -0600') }} football Edit

Nittany Nation TV: James Franklin's talks Michigan State postgame

Richard Schnyderite • NittanyNation
Publisher
@RivalsRichie

Penn State head coach James Franklin met with the media following the game to discuss what went right, what went wrong and to recap today's game versus Michigan State.

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