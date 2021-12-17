 NittanyNation - Nittany Nation TV: Penn State football players preview Outback Bowl
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Nittany Nation TV: Penn State football players preview Outback Bowl

Richard Schnyderite • NittanyNation
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@RivalsRichie

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Various Penn State Football players preview the upcoming Outback Bowl matchup versus Arkansas.

-- QB Sean Clifford

-- OL Caedan Wallace

-- DE Jesse Luketa

-- LB Curtis Jacobs

-- DB Jonathan Sutherland

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