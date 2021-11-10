 Nittany Nation TV: QB1 Sean Clifford talks to the press on Wednesday
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Nittany Nation TV: QB1 Sean Clifford talks to the press on Wednesday

Richard Schnyderite • NittanyNation
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@RivalsRichie

Penn State Football quarterback Sean Clifford talks with the press today before Wednesday's practice to preview the upcoming matchup against No. 6 Michigan.

NEWS/NOTES/TIDBITS FROM THE PRESS CONFERENCE HERE

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