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NN TV: 2023 Penn State commit AJ Locke talks Nittany Lions and more

EJ Daniels • NittanyNation
Recruiting Analyst

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Penn State Football, class of 2023 run-on commit AJ Locke talks with Nittany Nation about how he ended up deciding to commit to PSU and talks more about his injury and back story.

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