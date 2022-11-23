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NN TV: 2024 LB target Brian Robinson talks top schools

Jed May
Rivals National Recruiting Analyst

Rivals Recruiting Analyst Jed May catches up with linebacker Brian Robinson to break down some of his top schools, including Georgia, Kentucky, Michigan, Penn State and Notre Dame.

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