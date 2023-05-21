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NN TV: 2024 QB Ethan Grunkemeyer talks commitment, Elite 11 Finals invite

Zach Seyko
PennState.Rivals.com

Class of 2024 quarterback Ethan Grunkemeyer talks Penn State Football commitment, Elite 11 Finals invite.

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