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{{ timeAgo('2022-10-28 12:00:11 -0500') }} football Edit

NN TV: Breaking down the Ohio State and Penn State matchup

Josh Taylor • NittanyNation
Staff Writer

The Ohio State Buckeyes are headed to Happy Valley to try to keep the undefeated season rolling against a Penn State football team starving for a big time win. This Buckeye football team looks even better than it did last year with major changes on both sides of the ball.

Our own Josh Taylor is joined by a very special guest in Kevin Noon with Buckeye Huddle to breakdown both of these teams for Saturday's matchup.

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