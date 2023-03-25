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NN TV: Former Penn State Football players talk Pro Day 2023

Richard Schnyderite • NittanyNation
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@RivalsRichie

Former Penn State Football quarterback Sean Clifford, offensive lineman Juice Scruggs and current Chicago Bears safety Jaquan Brisker all talk with the media at PSU Pro Day 2023.

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