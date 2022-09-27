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NN TV: James Franklin previews Northwestern matchup

Richard Schnyderite • NittanyNation
Publisher
@RivalsRichie

Penn State head coach James Franklin held his weekly press conference on Tuesday, ahead of the Nittany Lions matchup with Northwestern this weekend.

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