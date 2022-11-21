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{{ timeAgo('2022-11-21 17:44:56 -0600') }} football Edit

NN TV: Mel Tucker previews matchup against Penn State

Richard Schnyderite • NittanyNation
Publisher
@RivalsRichie

Michigan State HC Mel Tucker previews this weekend's upcoming matchup against Penn State in the annual #LandGrantTrophy game.

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