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{{ timeAgo('2022-09-08 12:24:13 -0500') }} football Edit

NN TV: NCAA 14 Sim -- Penn State Football versus Ohio

Chris Nalwasky
Twitter -- @ChrisNalwasky

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The Penn State football heads back home this week as they will welcome the Ohio Bobcats to Beaver Stadium on Saturday afternoon for the program's home opener.

Watch the simulation of the upcoming game below courtesy of NCAA Football 14 below and take a look at the table underneath to see how the sim has stacked up to the actual games.

Notes:

-- It's unclear why some players enter the game even though they are not listed on the depth chart. This happens a lot at wide receiver especially.

FULL LIST OF SIMS vs. ACTUAL RESULT
OPPONENT SIM RESULT ACTUAL RESULT

@PURDUE

16-6 Penn State

35-31 Penn State

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