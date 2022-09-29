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{{ timeAgo('2022-09-29 10:16:45 -0500') }} football Edit

NN TV: NCAA 14 Simulation -- Penn State versus Northwestern

Chris Nalwasky
Twitter -- @ChrisNalwasky

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For the first time this season, the Penn State Football program will welcome a Big Ten Conference foe to Beaver Stadium as the Northwestern Wildcats come to town. But, before the game kicks off on the field, let's do a CPU vs. CPU simulation to see what they think the outcome might be.

Watch the simulation of the upcoming game below courtesy of NCAA Football 14 below and take a look at the table underneath to see how the sim has stacked up to the actual games.

NOTES...

-- It's unclear why some players enter the game even though they are not listed on the depth chart. This happens a lot at wide receiver especially.

FULL LIST OF SIMS vs. ACTUAL RESULT
OPPONENT SIM RESULT ACTUAL RESULT

@Purdue

16-6 Penn State

35-31 Penn State

vs. OHIO

34-7 Penn State

46-10 Penn State

@Auburn

33-25 Penn State

41-12 Penn State

vs. Central Michigan

51-48 Central Michigan

33-14 Penn State

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