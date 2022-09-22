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{{ timeAgo('2022-09-22 09:30:00 -0500') }} football Edit

NN TV: NCAA 14 Simulation -- Penn State vs. Central Michigan

Chris Nalwasky
Twitter -- @ChrisNalwasky

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The Penn State football team heads back home this week as they are set to welcome the Central Michigan Chippewas to town for the second ever matchup between the two programs.

Watch the simulation of the upcoming game below courtesy of NCAA Football 14 below and take a look at the table underneath to see how the sim has stacked up to the actual games.

NOTES...

-- It's unclear why some players enter the game even though they are not listed on the depth chart. This happens a lot at wide receiver especially.

FULL LIST OF SIMS vs. ACTUAL RESULT
OPPONENT SIM RESULT ACTUAL RESULT

@Purdue

16-6 Penn State

35-31 Penn State

vs. OHIO

34-7 Penn State

46-10 Penn State

@Auburn

33-25 Penn State

41-12 Penn State

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