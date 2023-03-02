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NN TV: Penn State CB Joey Porter Jr. talks at 2023 NFL Combine

Richard Schnyderite • NittanyNation
Publisher
@RivalsRichie

Former Penn State cornerback Joey Porter Jr. met with the media today at the 2023 NFL Combine about a variety of things from his time at Penn State, his dad's legacy in the NFL and more.

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