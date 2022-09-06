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NN TV: Penn State Football HC James Franklin previews Ohio matchup

Richard Schnyderite • NittanyNation
Publisher
@RivalsRichie
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Penn State Football head coach James Franklin talks about his roster, the latest injury report and previews this week's upcoming home opener versus Ohio on Saturday afternoon.

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