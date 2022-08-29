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NN TV: Penn State Football HC James Franklin previews Purdue matchup

Richard Schnyderite • NittanyNation
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@RivalsRichie
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Penn State Football head coach James Franklin talks about his roster and previews this week's upcoming season opener versus Purdue on Thursday.

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