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{{ timeAgo('2022-09-14 11:53:47 -0500') }} football Edit

NN TV: Penn State Football players preview Auburn matchup

Richard Schnyderite • NittanyNation
Publisher
@RivalsRichie

Each week various Penn State Football players meet with the media via zoom to discuss the upcoming matchup and this week the Nittany Lions players talk about the home opener versus Auburn on Saturday afternoon.

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