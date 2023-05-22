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NN TV: Penn State QB Drew Allar talks with Elite 11 Regional campers

Zach Seyko
Staff Writer

Penn State quarterback Drew Allar talks with several campers at the Elite 11 Regional camp in State College, Pennsylvania.

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