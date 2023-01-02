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NN TV: Penn State TE Theo Johnson talks Rose Bowl postgame

Richard Schnyderite • NittanyNation
Publisher
@RivalsRichie

Penn State Football tight end Theo Johnson recaps his big game in the 2023 Rose Bowl.

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