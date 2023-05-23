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NN TV: Three Penn State Players land on PFF's 2024 NFL Draft Big Board

Josh Taylor • Happy Valley Insider
Staff Writer
@JoshTaylorFB

Penn State Football continues to add another group of players in the 2023 NFL Draft and they look to reload along with doing the same in 2024.

After the final pick in the 2023 NFL Draft, it didn't take long for PFF to drop their 2024 NFL Draft Big Board and it featured three current Nittany Lions in the first round and even top 20.

Which players are going into the season on notice in the NFL Draft world? Can Penn State add even more into the first round as the season goes on?

Let me know what you think of this list!

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