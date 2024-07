On Friday, Penn State held the first day of their final summer event of the year, their annual Lasch Bash and also hosted their final camp of the summer, their White Out camp at Beaver Stadium. Below, you can see who the Nittany Lions offered on Friday as well as a handful of social media reactions.

Eziuka picks up his second Power Four offer as he holds an offer from Kentucky and MAC offers before Friday in Akron, Bowling Green, Central Michigan, Eastern Michigan, Kent State,, MIami (OH), and Toledo.

Penn State joins the likes of Maryland, Pittsburgh, Virginia Tech, and West Virginia in offering the Philadelphia area standout tight end.

The Nittany Lions are the foruth school to offer the 2027 Massachussets QB joining Kentucky, Maryland, and Syracuse.

Alston is continuing to put together a strong offer sheet now consisting of Auburn, Baylor, Cincinnati, Indiana, Louisville, Missouri, Purdue, Rutgers, USC, Virginia Tech, West Virginia, Wisconsin, and of course, now Penn State.

Penn State is offer No. 9 for Stancil as they join Florida State, NC State, and Wake Forest as Power Four programs to offer the Claytton, North Carolina standout.

REACTIONS

