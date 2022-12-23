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Penn State 2023 Early Signing Period superlatives

Dylan Callaghan-Croley • NittanyNation
Beat Writer / Recruiting Analyst
@Dylan_RivalsPRZ

Earlier this week, Penn State inked 22 high school football prospects as part of their 2023 recruiting class that is currently ranked inside the top-15 in the Rivals Team Recruiting Rankings.

Now that the Nittany Lions are mostly done their 2023 class with just a few additions remaining, we are set to hand out early signing period superlatives for the Nittany Lions and their 2023 signees.

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