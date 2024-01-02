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Penn State 2023 Player Reviews & Grades: QB Drew Allar

Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Beat Writer / Recruiting Analyst
@RivalsDylanCC

With the 2023 season officially over for Penn State, it's time for Happy Valley Insider to take a look at nearly every Nittany Lion that saw notable playing time in 2023 and evaluate how they performed and what their individual outlooks are for the 2024 season.

Today, we start with No.15, the Nittany Lions' starting quarterback, Drew Allar.

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