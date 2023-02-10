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Penn State 2024 Recruiting Board: Quarterback

Dylan Callaghan-Croley • NittanyNation
Beat Writer / Recruiting Analyst
@Dylan_RivalsPRZ

With the 2023 recruiting cycle officially over and the 2024 recruiting cycle underway, we've been asked by you, our subscribers to put together big boards for each position. We start off those big boards with the quarterback position for Penn State.

With it still being early in the cycle, it's hard to say beyond how players truly rank at this point. Coaching staffs at this point in the cycle are still to a degree figuring that out themselves as they continue to evaluate, offer, and recruit players. Therefore, instead of true big board rankings, we're going to list Penn State's quarterbacks' options by tiers.

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