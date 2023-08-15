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Penn State a top school for class of 25 CB Deshaawn Stewart after offer

Seth Berry • Happy Valley Insider
Staff Writer

Just recently, class of 2025 three-star cornerback Deshawn Stewart was participating in a football camp at his high school in New Jersey when he received a phone call on his lunch break.


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