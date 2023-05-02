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{{ timeAgo('2023-05-02 17:47:04 -0500') }} basketball Edit

Penn State Basketball Notebook: The latest on several transfer targets

Richard Schnyderite • Happy Valley Insider
Publisher
@RivalsRichie

It might be the offseason, but with the new and improved transfer portal, recruiting never stops especially when you still have several open scholarships like new HC Mike Rhoades and crew do.

With that being said, here's the latest recruit scoop on several top recruiting targets from both the high school scene and the portal.

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