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{{ timeAgo('2023-03-22 13:01:08 -0500') }} basketball Edit

Penn State Basketball Transfer Portal Big Board

Nittany Nation Staff
PennState.Rivals.com

The Transfer Portal officially become open for business recently and similar to the football side, the basketball has been a mad house as players from all across the country officially were allowed to enter their names into the portal and begin their recruitments all over again.

Now with that being said, Penn State Basketball is starting to show some interest in kids and we here at Nittany Nation are here tracking every prospect that the Nittany Lions are showing interest in.

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