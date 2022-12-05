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{{ timeAgo('2022-12-05 13:51:05 -0600') }} football Edit

Penn State CB Jeffrey Davis Jr enters the transfer portal

Nittany Nation
Staff

Nittany Nation has confirmed that Penn State redshirt freshman cornerback Jeffrey Davis Jr has entered the transfer portal. During his two seasons with the program, the Connecticut native appeared in one game.

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Davis was a part of Penn State's 2021 recruiting class. He becomes the fourth player to leave the program since signing as part of that class joining DE Rodney McGraw, OL Nate Bruce, and QB Christian Veilleux.

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