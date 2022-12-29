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{{ timeAgo('2022-12-29 14:54:15 -0600') }} basketball Edit

Penn State defeats Delaware State 60-46 to end OOC play

Richard Schnyderite • NittanyNation
Publisher
@RivalsRichie

Penn State Basketball secured yet another out of conference victory today as the Nittany Lions defeated Delaware State today by a final score of 60-46.

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Penn State will get to enjoy a few days off as they will welcome Iowa to town on Sunday, January 1st inside of the Bryce Jordan Center. Tip-off is set for 5:30pm and the game will be televised on BTN.

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