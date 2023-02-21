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Penn State Football is expected to host several recruits this spring

Richard Schnyderite • NittanyNation
Publisher
@RivalsRichie

Penn State Football is expected to host several recruits this upcoming spring for unofficial visits as prospects from all over come to State College to watch the Nittany Lions spring practices and spring game.

Below is a list of confirmed visitors so far, expect many more to be added to the list shortly.

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MARCH 18th

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