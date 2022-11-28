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Penn State Football LT Olu Fashanu set to return for 2023 season

Dylan Callaghan-Croley • NittanyNation
Beat Writer / Recruiting Analyst
@Dylan_RivalsPRZ

Penn State Football received major news on Monday regarding their 2023 season when left tackle Olu Fashanu announced he will be returning for the 2023 season.

The report from Thamel confirms what Nittany Nation has been reporting to our subscribers over the last several weeks regarding the increased chance that Fashanu would return for the 2023 season.

Fashanu will return to the Nittany Lions despite becoming one of the top draft eligible offensive tacked in this upcoming year’s NFL Draft. Multiple mock drafts had Fashanu as a potential top-10 draft pick in April’s draft.

Fashanu started at left tackle for the Nittany Lions through their first eight games before an injury against Ohio State ultimately has caused him to miss each of the Nittany Lions last four games. James Franklin, however, has remained confident the Nittany Lions will have him available for the Nittany Lions still to be determined bowl game.


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