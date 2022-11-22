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{{ timeAgo('2022-11-22 09:40:42 -0600') }} football Edit

Penn State Football / Michigan State Recruit Visitor List

Richard Schnyderite • NittanyNation
Publisher
@RivalsRichie

Penn State will cap off the regular season this Saturday evening as they welcome the Michigan State Spartans to town for the annual Land Grant Trophy rivalry game.

Which recruits have already confirmed that the plan to attend? Join the Nittany Nation staff inside The Lions Den for an early look at this weekend's visitor list!

DICSUSS THE RECRUITING VISITOR LIST ON THE LION'S DEN FORUM HERE

CLASS OF 2023....

CLASS OF 2024....

CLASS OF 2025....

CLASS OF 2026....

* -- HOLDS PSU OFFER

** -- PENN STATE COMMIT

+ -- HOLDS POWER FIVE OFFER

Are you a recruit attending the game and not listed above? DM us on Twitter @PennStateRivals and we will add you to the list.

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