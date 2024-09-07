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ago football Edit

PSU POD: Reacting to Penn State's close 34-27 victory over Bowling Green

Richie O'Leary • Happy Valley Insider
Publisher
@RivalsRichie

Join the Happy Valley Insider crew as they recap Penn State Football’s gutsy victory over the Bowling Green Falcons in the program's home opener for the 2024 season.

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