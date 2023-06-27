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Penn State Football Recruiting Summer Announcement Guide

Richard Schnyderite • Happy Valley Insider
Publisher
@RivalsRichie

Penn State Football might already have 20 total verbal commitments in the 2024 recruiting class, but they still have plenty of spots open as they are expected to hit nearly 30 total verbals in this recruiting class.

With lots of decisions set to take place over the next few weeks, here’s our guide and the skinny on each top recruiting target.

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