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Penn State Football Spring Practice Battles to Watch: Offensive Tackle

Marty Leap • Happy Valley Insider
Staff Writer
@msj41817
Staff writer for Happy Valley Insider

Spring practice for Penn State football is right around the corner. Every year spring practice provides a nice pallet wetter for fans who miss college football. As well as providing storylines to watch.

A storyline to watch every spring for each team across the country are position battles. For Penn State, there will be multiple position battles to keep an eye on this spring. One of these battles will be at offensive tackle.

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