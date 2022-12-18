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Penn State Hoops Recruiting Notebook: 2024 Targets On The Rise

Zach Smart • NittanyNation
Hoops Recruiting Analyst

As a deadly shooter with the type of scoring spurt-ability that's solidified his status as one of the top unsigned guards in Illinois, Class of 2024 prospect Cole Certa is authoring a tremendous junior season.

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