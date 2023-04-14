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Penn State hosting a key 2024 running back target this weekend

Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Beat Writer / Recruiting Analyst
@Dylan_RivalsPRZ

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Happy Valley Insider has confirmed that one of Penn State's top running back targets in the 2024 recruiting cycle will be on campus this weekend.


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