News More News
premium-icon
{{ timeAgo('2023-02-01 13:28:55 -0600') }} football Edit

Penn State lands a commitment from coveted OT Chimdy Onoh

Chimdy Onoh
Chimdy Onoh
Adam Friedman • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@RivalsFriedman
Adam Friedman joined Rivals.com as the East Coast Recruiting Analyst in 2012 and covers D1 CFB recruits from SC to Maine & out to PA & WV. Media requests- RivalsFriedman@gmail.com

Penn State just landed their top remaining target in the 2023 class. Late-rising offensive tackle Chimdy Onoh just announced his decision to sign with the Nittany Lions. The Dundalk, Md. star chose Penn State over Michigan State and Ole Miss. Onoh went in-depth on his decision with Rivals.com in the video below.

*****

TRANSFER PORTAL: Latest news | Message board | Transfer ranking | Transfer Tracker

CLASS OF 2023 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

CLASS OF 2024 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

CLASS OF 2025 RANKINGS: Rivals100

*****

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}