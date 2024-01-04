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Penn State makes top six for four-star QB Malik Washington
Dylan Callaghan-Croley
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Happy Valley Insider
Beat Writer / Recruiting Analyst
Penn State has made the top-six for longtime 2025 quarterback target Malik Washington. The Severn (MD) prospect announced his top six on Thursday afternoon of Virginia Tech, Syracuse, Texas A&M, Oregon, Penn State, and Maryland.
The Nittany Lions have been a longtime contender for Washington who has been a frequent visitor to Happy Valley including three trips in the last calendar year.
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Penn State currently holds seven commitments in their 2025 recruiting class including one from four-star quarterback Bekkem Krtiza out of Boulder, Colorado. The Nittany Lions in addition to Washington are expected to be among the top contenders for Royersford (PA) native Matt Zollers.
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