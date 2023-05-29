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Penn State Official Visit Profiles: DE Jaylen Harvey

Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Beat Writer / Recruiting Analyst
@RivalsDylanCC

This upcoming weekend starts what will be an extremely busy month for Penn State's coaching staff and the program hosting official visits. This upcoming weekend, the Nittany Lions are set to host nine prospects in WR Chance Robinson, DE Jaylen Harvey, WR NiTareon Tuggle, OT Deryc Plazz, CB Sione Lauelea, DE Xavier Gilliam, and LB Chris Cole, WR Jaylan Hornsby, and S Dejaun Lane.

The most important of those names, however, is defensive end Jaylen Harvey.

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Harvey's recruitment so far:

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