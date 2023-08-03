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Penn State picks up 2024 long snapper commitment in Andrew Dufault
Dylan Callaghan-Croley
•
Happy Valley Insider
Beat Writer / Recruiting Analyst
Penn State, on Thursday evening, picked up a walk-on commitment from 2024 long-snapper Andrew Dufault. The Massachusetts native is ranked by Kohl's Professional Camps as the fifth-ranked long snapper in the country and is considered a five-star prospect.
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Dufault is the type of snapper that stands out even amongst the best in the country. He slings the ball with the type of power I have maybe seen once or twice in my life at any level. Dufault has the rare ability to snap with such power but keep his mechanics under control and his location dialed in. He finished the charting portion of the Kohl’s Southern Showcase with an average snap time of .66 seconds. Dufault carried his amazing charting session in the final snapping competition and won with a laser through the middle of the target that was .64 seconds. He has the size and rare ability to play this position for a very long time.
— Kohl's Proffesional Camps
Dufault's commitment comes a little less than two months after receiving an offer from the Nittany Lions following a very impressive performance at one of the Nittany Lions' prospect camps in June. He also had offers from Army and Boston College while receiving interest from numerous programs throughout the country.
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