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Penn State Recruiting Notebook: Recruiting visits, commit watch, and more

Dylan Callaghan-Croley • NittanyNation
Beat Writer / Recruiting Analyst
@DylanCC_FB

It's been a while since our last recruiting notebook here at Nittany Nation and with Penn State set to host a large contingent of recruits for their home opener against Ohio. Below we provide an update on who will be in attendance, one recruit that is on commitment watch heading into this weekend, the latest on a 2023 WR target, and more.

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