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Penn State standing out to 2026 OL Adam Guthrie after debut visit
Seth Berry
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Happy Valley Insider
Staff Writer
With Penn State football beginning spring practices this week, that also means being able to bring some high level recruits to Happy Valley for visits.
Adam Guthrie, a 2026 offensive lineman from Miami Trace in Ohio, was one of those visitors as he made his first trip to Happy Valley on Thursday.
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