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Penn State vs Central Michigan: How to watch, betting odds, and weather

© Matthew OHaren-USA TODAY Sports
© Matthew OHaren-USA TODAY Sports (© Matthew OHaren-USA TODAY Sports)
Dylan Callaghan-Croley • NittanyNation
Beat Writer / Recruiting Analyst
@Dylan_RivalsPRZ

How to watch/listen: 

TV: Saturday's game will be shown on Big Ten with kickoff scheduled for 12:00 p.m. EST. On the call for game will be Mark Followill (play-by-play), Matt Millen (color), Matt McGloin (sideline).

Radio: You can listen to the game of course on the Penn State Radio Network presented by Learfield Sports. You can find your local radio affiliate, here. Steve Jones (play-by-play) and Jack Ham (color) will be on the call.

Betting: 

Penn State is currently a 28-point favorite after opening as a 24.5-point favorite over the Chippewas. The over/under for the game is currently set at 62.

Weather: 

Tomorrow will be a perfect day for football with a high of 66. Wind shouldn't be too much of a factor with wind gusts up to 10 mph. No precipitation is expected but there will be periods of overcast through the day.

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