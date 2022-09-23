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Penn State Wrestling lands 2024 commit Zack Ryder out of New York
Richard Schnyderite
•
NittanyNation
Publisher
Penn State Wrestling has picked up a commitment from big time in New York state champ and class of 2024 wrestler
Zack Ryder out of Minisink Valley High School over in New York.
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The 2024 prospect best projects as a 184lb or 197lb wrestler the collegiate level. He is currently ranked No. 4 overall per Willie Saylor's class of 2024 big board.
Now Ryder recently dropped a 3-3 TB2 match to Oklahoma state commit Brayden Thompson at a recent Who’s No. 1 event. He also earned a bronze medal in the freestyle 80kg weight class at the 2022 United World Championships in Rome back in late July.
Stay tuned for more on Ryder and other Penn State Wrestling news right here on Nittany Nation and also check out the FREE Penn State Wrestling Room forum below!
Certain data provided by STATS, LLC
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