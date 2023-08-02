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Photos from Penn State's first training camp practice of 2023 season

Heather Weikel
Happy Valley Insider

Here's a few photos from day one of Penn State Football's training camp practice ahead of the 2023 season.

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