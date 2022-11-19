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PHOTOS: Penn State Hockey versus Michigan State

Heather Weikel
PennState.Rivals.com

Photo Gallery from Penn State Hockey's recent series against Michigan State.

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