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PHOTOS: Penn State Wrestling's 30-8 victory over Michigan

Heather Weikel
PennState.Rivals.com

Here's a series of photos from Penn State Wrestling's recent victory over Michigan this past weekend.

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