 POD: CEO of Student Athlete NIL talks new Success With Honor Collective
News More News
{{ timeAgo('2022-03-25 12:18:32 -0500') }} other sports Edit

POD: CEO of Student Athlete NIL talks new Success With Honor Collective

Richard Schnyderite • NittanyNation
Publisher
@RivalsRichie

Nittany Nation was able to catch up with the CEO of Student Athlete NIL Jason Belzer who operated the new Success With Honor NIL Collective that will benefit every Penn State student-athlete.

Not a Subscriber? Join us With Our FREE 30-Day Premium Trial

--------------------------------------------------------------

Follow us on Twitter!

Like us on Facebook

Follow us on Instagram

Subscribe to our YouTube Channel

Talk about it inside The Wrestling Room Board

Talk about it inside The Lions Den Message Board

Talk about it inside the Penn State Athletics FREE board

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}