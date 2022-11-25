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{{ timeAgo('2022-11-25 08:38:45 -0600') }} basketball Edit

PREVIEW: Penn State Basketball welcomes Lafayette to town

Richard Schnyderite • NittanyNation
Publisher
@RivalsRichie

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Penn State Basketball is ready to take the hardwood once again this afternoon as they welcome fellow in-state school Lafayette to town for another out of conference matchup.

Check out some of the information below to learn more about both programs and how you can watch / listen to the game.

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HOW TO WATCH/LISTEN....    

STREAM: BTN Plus

WHEN: Friday at 7:00pm ET

WHERE: Bryce Jordan Center (15,261) -- State College, Pennsylvania

SPREAD: Penn State -21.5 || O/U set at 127.0

RANKINGS COMPARISON.....    

PENN STATE || LAFAYETTE

KENPOM: No. 31 || No. 306

SAGARIN: No. 31 || No. 306

ESPN BPI: No. 59 || No. 272

RECORD/SERIES HISTORY....  

LAFAYETTE RECORD: 1-5 / Lone win versus Central Connecticut State

SERIES HISTORY: This will be the eighth matchup between the two schools, as Penn State leads the series 5-2. The Leopards won the most recent matchup back in December of 2011where they defeated the Nittany Lions by a score of 61-57.

THROWBACK - BOTH STARTING LINEUPS AS RECRUITS...

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